Il paragone di Carratelli: "Hojlund come Mertens, centravanti dopo l'infortunio del titolare"

vedi letture

Ci sono infortuni che cambiano i destini come accadde a Dries Mertens con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Arkadiusz Milik che bloccò l’attaccante polacco e, al suo posto, rivelò al mondo il belga come fantastico centravanti tascabile e irresistibile. Lo scrive Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport, paragonando la situazione di Mertens all'arrivo di Hojlund in maglia Napoli

"L’infortunio dell’immenso Romelu Lukaku quest’anno, a metà agosto, nell’amichevole contro l’Olympiacos, colpito alla coscia sinistra, che ha richiesto l’ingaggio immediato di Rasmus Hojlund, sottraendolo allo United, sulla sponda malinconica di Manchester, e, sopravanzando l’interesse di Juventus e Milan, l’ha catturato di là del fiume Volturno e tra gli alberi del Napoli Training Center. Ode all’emergenza che produce sorpresa e meraviglia e che lanciò sulla scena Mertens nove anni fa e Hojlund nel primo giorno di settembre, a campionato iniziato, soluzioni urgenti e fortunate per andare avanti meglio di prima."