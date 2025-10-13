Gazzetta ed il retroscena su Chivu: "Hojlund? Preferisco puntare su Pio Esposito"

"Hojlund? Preferisco puntare su Pio Esposito". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in riferimento a Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, che secondo la rosea in estate avrebbe preferito puntare sul giovane italiano e non sul danese, finito poi al Napoli: “Chivu sul suo pupillo ha spinto forte fin dall’inizio. La mossa strategicamente più significativa, tuttavia, il romeno l’ha fatta prima ancora che questo 2025-26 prendesse il via. Perché c’è stato un momento in cui l’Inter si trovava di fronte a un delicatissimo bivio: da una parte la scommessa pio, dall’altra la possibilità di rinforzarsi con Hojlund, quando il danese non era ancora nel mirino del Napoli.

Chivu, appena arrivato ad Appiano e in procinto di imbarcarsi con la squadra per gli usa, chiese tempo ai dirigenti nerazzurri, che su gioiellino di casa dovevano sciogliere un solo nodo: puntare su di lui o rinviare l’appuntamento di una stagione con un altro prestito? Chivu parlò chiaro: fatemi (ri)vedere Pio all’opera e capiremo meglio. Gli è bastato poco per arrivare alla conclusione che se sì, Pio Esposito sarebbe stato il futuro ma anche il presente dell’Inter”.