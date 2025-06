Prima pagina Corriere dello Sport: "De Bruyne è del Napoli! Stretta di mano Scudetto"

"I due De". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Kevin De Bruyne è del Napoli: ieri visite mediche e la firma del fuoriclasse. A centro pagina la foto con De Laurentiis e il belga, la stretta scudetto. L'ex City: "Non vedo l'ora". Napoli letteralmente scatenato sul mercato: Musah più vicino, pressing su Lee Kang-In. Non solo: Manna vola a Siviglia per il terzino Juanlu.

Spazio anche all'Inter, anch'essa impegnata in trattative sia in entrata che in uscita. Titola così il quotidiano: "Taremi e l'Inter, prove di divorzio". Solo 3 gol per l'iraniano. Marotta aspetta l'offerta giusta per lanciarsi su Hojlund e Bonny. Mondiale per Club: mercoledì la sfida col Monterrey.