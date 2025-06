L'Empoli saluta Marianucci: "Grazie per quanto fatto, ti auguriamo le migliori fortune"

Dopo il comunicato ufficiale del Napoli, è arrivato anche quello dell'Empoli: Luca Marianucci è un nuovo difensore dei partenopei. Questo l'annuncio del club toscano sulla cessione a titolo definitivo del talento classe 2004, cresciuto proprio nel suo settore giovanile:

"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con SSC Napoli per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci. A Luca, cresciuto nel vivaio azzurro per arrivare all’esordio in prima squadra e in Serie A, va il ringraziamento della società per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".