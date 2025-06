De Luca: "De Bruyne giocatore super. Il Napoli sta aprendo un grande ciclo"

In una diretta social, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha parlato anche del nuovo acquisto, Kevin De Bruyne: "È arrivato un grande giocatore al Napoli. Non giovanissimo, ma di una forza straordinaria. Basta vedere qualche immagine dei tiri da lontano che fa questo giocatore: è qualcosa di unico, un grande acquisto. Credo che il Napoli si stia preparando ad aprire un ciclo importante, non solo per la Serie A, ma anche per impegni di carattere internazionale, per la Champions League. È una cosa che entusiasma".