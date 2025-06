Incontro ADL-De Luca: si è parlato di stadio e nuovo centro sportivo, i dettagli

Un incontro di alcuni minuti tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente della Società sportiva calcio Napoli Aurelio De Laurentiis si è tenuto quest'oggi a Napoli, nel teatro Bellini. Entrambi ospiti degli Stati generali della Cultura della Campania, il governatore e il presidente del Napoli si sono intrattenuti a parlare in uno spazio dell'istituto culturale, conversando, a quanto apprende la Dire, dei progetti che ha per il futuro la Ssc Napoli, in particolare dei lavori, che inizieranno a settembre, per il nuovo centro sportivo della squadra e del nuovo stadio.

"Gli scudetti del Napoli sono un bagno di mutuo regalo con un popolo. Quando abbiamo fatto la sfilata sul lungomare, la Rai, in un'ora e mezza, ha fatto 70 milioni di spettatori. Non ci sarà mai un film che in un'ora e mezza possa fare 70 milioni di spettatori". Lo ha detto il presidente della Società sportiva calcio Napoli e presidente di Filmauro all'evento di oggi. Alcune delle sue frasi più importanti legate al calcio della mattinata.