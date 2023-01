Cremonese in dieci al 100'! Spalletti mette Osimhen e il Cholito prende un doppio legno!

Al 100' la Cremonese resta in dieci uomini!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 100' la Cremonese resta in dieci uomini! Pestone di Sernicola ad Anguissa e per Ferrieri Caputi non ci sono dubbi: seconda ammonizione ed espulsione! Spalletti mette in campo Osimhen al posto di Ndombelé. Il nigeriano, in coppia con Simeone, provoca subito il panico nella difesa lombarda. AL 102' Osimhen con un gran stacco imperioso di testa mette la palla sul secondo palo, ma Carnesecchi con un balzo devia. Sulla respinta Simeone prende prima la traversa e poi il palo a porta vuota.