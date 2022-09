Cremonese-Napoli, tutto esaurito in Curva Nord: a breve lo Zini sarà sold-out

La Cremonese ha reso nota la situazione della biglietteria in vista della sfida interna al Napoli di domenica prossima

La Cremonese ha reso nota la situazione della biglietteria in vista della sfida interna al Napoli di domenica prossima: "In data odierna è stata esaurita la disponibilità di tagliandi di Curva Nord (oltre 2400 quelli in vendita) per la gara Cremonese-Napoli in programma domenica 9 ottobre. Al termine della prima giornata dedicata alla prevendita sono 5071 i biglietti già acquistati". Restano a disposizione dei tifosi circa 2000 biglietti negli altri settori, quindi è ipotizzabile che a breve lo Zini, già domani o dopodomani, potrebbe essere sold out.