Foto Crespo e Denis al Museo Maradona: alla scoperta dei cimeli del Diez

Al museo Maradona di Vignati visita speciale: quella di due argentini doc come Crespo e Denis, quest'ultimo ex attaccante proprio del Napoli. Foto e sorrisi per i due nel museo con tutti i cimeli del Diez.

German Denis, Gianni Improta, Lucas Biglia ed Hernan Crespo si erano ritrovati anche al Centro Sportivo San Gennaro dei Poveri per rinsaldare un legame fortissimo: quello tra Argentina e Napoli nel segno di Diego Armando Maradona.

La storia del museo, invece, è nota e le radici sono familiari e sono storiche: Saverio Vignati, papà di Massimo, ha lavorato per trent’anni come guardiano presso l’ex Stadio San Paolo (oggi Stadio Maradona). Durante tutto questo tempo strinse un profondo legame con Diego Armando Maradona, i cui ricordi Saverio conserva con cura fino ad oggi. Lucia, moglie di Saverio, massaia d’altri tempi, fu scelta da Maradona come sua governante personale per tutto il suo soggiorno napoletano (dal 1984 al 1991). Massimo Vignati, figlio di Saverio e Lucia, ha deciso di onorare la memoria del “Pibe de oro” dedicandogli questa mostra.