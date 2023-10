Crisi nera per l'Ajax, è penultimo! Harakiri incredibile contro l'Utrecht

La sfida tra Utrecht ed Ajax è ripresa e si è conclusa negli scorsi istanti, con un nuovo tracollo dei Lancieri.

Dopo un quarto d'ora di sospensione per lancio di oggetti in campo, la sfida tra Utrecht ed Ajax è ripresa e si è conclusa negli scorsi istanti, con un nuovo tracollo dei Lancieri, sconfitti per 4-3 dagli avversari. Un harakiri incredibile da parte della squadra di Amsterdam, in vantaggio per 3-2 fino a pochi minuti prima della sospensione del match, che una volta ripreso - sul risultato di 3-3 - si è trasformato nella beffa più amara per l'Ajax, che ha subito la rete del 4-3.

Classifica

PSV Eindhoven 27***

AZ Alkmaar 25***

Feyenoord 23***

Twente 21

Excelsior 13

Go Ahead Eagles 13

Sparta Rotterdam 11

Heracles 11

Fortuna Sittard 9

RKC Waalwjik 9***

NEC Nijmegen 9***

Almere City 8***

Vitesse 7***

Zwolle 7

Heerenveen 7***

Utrecht 6***

Ajax 5*

Volendam 4



*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più