Conte arrabbiato nel finale, sfogo contro la squadra: la rivelazione di Dazn

Antonio Conte al fischio finale di Lecce-Napoli 0-1, nonostante i tre punti pesantissimi conqusitati, non ha avuto alcuna reazione serena, anzi. Il tecnico azzurro non è stato affatto contento della prestazione della squadra, contro cui si è sfogato al termine dei 90 minuti per manifestare il suo pensiero della prestazione.

A rivelarlo è Valon Behrami, ex calciatore e oggi commentatore, che ai microfoni di DAZN ha detto: "Al fischio finale Conte si è arrabbiato, ha voluto che tutta la squadra sentisse il suo sfogo. Lui sa che si è accesa la spia della riserva e vuole dare quest'ultima spinta mentale, per questi ultimi tre passi che mancano".