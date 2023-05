Dimaro 2023, il Trentino anticipa: ecco gli orari degli allenamenti la mattina e il pomeriggio

Anche quest'estate la Val di Sole, e in particolare Dimaro Folgarida, ospita la preparazione precampionato del Napoli.

Anche quest'estate la Val di Sole, e in particolare Dimaro Folgarida, ospita la preparazione precampionato del Napoli. Visit Trentino, tramite il suo sito ufficiale, scrive: “Gli azzurri resteranno in Val di Sole dal 14 al 25 luglio 2023 e gli appassionati avranno a disposizione moltissime occasioni per vedere in azione e conoscere da vicino i campioni della rosa napoletana.

La blasonata squadra partenopea alloggerà come sempre nel paese di Dimaro e si allenerà presso il vicino centro sportivo comunale tutti i giorni a partire dalle 10:00 al mattino e dalle 17:30 nel pomeriggio, salvo cambiamenti di programma (potrebbero esserci mezze giornate o giornate di riposo)".