Disastro Italia, Gazzetta dello Sport: "Basta! Spalletti sotto accusa"

"Basta! Mondiale già a rischio, Spalletti sotto accusa" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi commentando così la debacle dell'Italia di Luciano Spalletti in casa della Norvegia. A Oslo è arrivata una pesante sconfitta per gli azzurri che complica la strada per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Tre a zero senza storie per Haaland e compagni, gara chiusa nel primo tempo. Norvegia a punteggio pieno con 9 punti, Italia a 0 con una sola partita giocata.

La nuova Serie A - Spazio poi ai temi legati alla Serie A con la presentazione ieri del calendario 2025/2026. Al Teatro Regio di Parma è stato svelato il nuovo calendario del campionato con il Napoli campione d'Italia che andrà a difendere il titolo a Reggio Emilia contro il Sassuolo alla prima giornata. Il primo big match alla terza giornata con il derby d'Italia tra Juventus e Inter.