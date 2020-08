Fabian, Mario Rui e Maksimovic out per alcuni problemini fisici. Allan non convocato

Rino Gattuso ci ha tenuto a far emergere questa notizia: la formazione (già ufficiale) che vedremo oggi in campo nel triangolare con Castel di Sangro e L'Aquila non avrà alcun criterio di titolarità assoluta in vista della stagione appena cominciata. Troppo presto, dunque, per dire che chi giocherà la prima amichevole vada considerato un titolare. A riferirlo è Sky Sport, che sottolinea come Fabian Ruiz, Mario Rui e Nikola Maksimovic non prenderanno parte al test in quanto non al meglio fisicamente. Non c'è neanche Allan, probabilmente per ragioni di mercato.