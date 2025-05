Ufficiale Festa Scudetto, tutti i dettagli: orario, organizzazione, percorso e varchi

vedi letture

Il Comune di Napoli e la Società Sportiva Calcio Napoli collaborano all'organizzazione dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto. La decisione è oggetto di una delibera di Giunta che prevede la realizzazione di una sfilata celebrativa sul lungomare Caracciolo, con 2 bus scoperti a bordo dei quali viaggerà la squadra.

L'evento è previsto per lunedì 26 maggio - a partire dalle ore 15 - nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con via Sannazaro e piazza Vittoria. A tal fine l'Amministrazione Comunale ha stanziato un importo di circa 500 mila euro, che prevede anche l'allestimento di diversi maxischermi in città. A tutela dell’incolumità pubblica si prevede la delimitazione dell’intero percorso dei bus (circa 2,5 km) mediante l’utilizzo di transenne anti-ribaltamento.

L’intera area dell’evento sarà, inoltre, perimetrata e contingentata con accessi presidiati, e delimitata a nord da Via Giordano Bruno e Via Riviera di Chiaia, a ovest da Piazza Sannazaro, a est da Piazza della Vittoria. All'interno saranno garantiti controlli ai varchi, misure di sicurezza, assistenza al pubblico e presidio sanitario. ù

Per una maggiore sicurezza, l’accesso all’area della sfilata sarà consentito attraverso 4 varchi di ingresso:

in viale Gramsci (lato Piazza Sannazaro)

piazza della Repubblica

Villa Comunale

piazza della Vittoria

Quattro maxischermi saranno allestiti nelle aree circostanti il lungomare Caracciolo - a largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza S. Pasquale e via Partenope (all'altezza dell’ex Università) - per consentire, anche a coloro che non riescono ad accedere, di assistere alla sfilata.

E' stato infine disposto - dalle ore 9:00 e fino a cessate esigenze di lunedì 26 maggio, nell'area del lungomare compresa tra via Acton (altezza galleria Vittoria - zona Est) ed il quartiere Fuorigrotta (altezza galleria Laziale e galleria Quattro Giornate – zona Ovest) - il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi commerciali cittadini ed è istituito il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici, e in genere artifizi contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

Dispositivo di circolazione per domenica 25 e lunedì 26 maggio

Domenica 25 maggio:

a partire da mezzanotte, e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su viale Anton Dohrn eccetto i veicoli impegnati per l’allestimento e il disallestimento dell’evento;

è sospesa la pista ciclabile da piazza della Repubblica a piazza Vittoria;

dalle ore 06:00, e fino a cessate esigenze, divieto di transito su via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza Vittoria, nella corsia di marcia con direzione piazza Vittoria;

Lunedì 26 maggio:

dalle ore 6.00, fino e a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito veicolare nella Galleria Laziale;

dalle ore 9.00, fino e a cessate esigenze, divieto di transito veicolare (eccetto i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso, i veicoli diretti al Consolato USA e i veicoli impegnati nel vertice Nato) in:

a) via Posillipo, da piazza San Luigi a largo Sermoneta;

b) rampe Sant’Antonio;

c) largo Sermoneta;

d) via Mergellina;

e) via Francesco Caracciolo

f) via Partenope

g) via Nazario Sauro;

h) via Ammiraglio Ferdinando Acton;

i) galleria Vittoria;

j) via Giorgio Arcoleo;

k) piazza Vittoria;

l) via Giosuè Carducci

m) via Riviera di Chiaia;

n) via Piedigrotta

o) piazza Sannazaro;

p) viale Antonio Gramsci;

q) viale Anton Dohrn;

dalle ore 07:00, fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata in:

a) via Francesco Caracciolo e relative traverse;

b) via Chiatamone, dall'intersezione con via Ugo Foscolo all'intersezione con via Giorgio Arcoleo;

c) via Domenico Morelli;

d) via Vannella Gaetani

e) via Nicolò Tommaseo;

f) vico Satriano;

g) vico Ischitella;

h) via Riviera di Chiaia;

i) piazza San Pasquale;

j) via Giosuè Carducci, dall'intersezione con piazza San Pasquale all'intersezione con via Vincenzo Cuoco;

k) via San Pasquale, dall'intersezione con via Vincenzo Cuoco all'intersezione con piazza San Pasquale;

l) via Mergellina

m) largo Sermoneta

n) piazza della Repubblica;

o) piazza Vittoria;

p) piazza Sannazaro;

q) viale Antonio Gramsci;

r) via Giorgio Arcoleo;

s) via Ugo Foscolo

t) via Giambattista Pergolesi

u) via Ferdinando Galiani;

v) via Tommaso Campanella

w) via Partenope;

dalle ore 07:00, fino a cessate esigenze, la sospensione delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in:

a) piazza Vittoria;

b) piazza San Pasquale;

c) via Alessandro Dumas Padre;

d) tutte strade e piazze interessate dal percorso dell’evento.

Per la giornata di lunedì 26 maggio è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nel territorio della Municipalità 1 come richiesto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.