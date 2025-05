Finale playoff Primavera, anche ADL invita i tifosi: "Tutti a Cercola! Completiamo l'opera!"

vedi letture

E' il giorno della finale playoff del campionato di Primavera 2. Il Napoli affronterà l'Entella e giocherà in casa, allo stadio di Cercola, grazie al miglior piazzamento nella regular season. In caso di parità si andrà ai supplementari. Si attende una grande cornice di pubblico per spingere gli azzurrini anche grazie all'aiuto della prima squadra: Conte, Lukaku, Meret, Di Lorenzo e non solo hanno pubblicato nelle loro storie Instagram il promo della partita ed il club ha annunciato un gadget scudetto per tutti i presenti.

Non solo. Oggi s'è unito anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ha chiamato a raccolta i tifosi con un messaggio sul suo profilo X: "Alle 14.30 i nostri ragazzi si giocano la Finale per tornare in Primavera 1. Tutti a Cercola per coronare questa stagione straordinaria! Completiamo l’opera!! Forza ragazzi!". L'accesso a Cercola è libero e la partita verrà trasmessa sul canale Youtube della Lega di B. Qui per seguire il nostro live testuale