Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, De Bruyne è già idolo. Osimhen al Galatasaray"

vedi letture

È dedicato ancora ad Ademola Lookman il titolo principale scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina. Il nigeriano resta il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare l'attacco, con la prima offerta da 40 milioni di euro presentata ieri all'Atalanta: "Ti regalo Lookman - scrive la rosea -. L'Inter vuole accontentare Chivu. È scattata la trattativa: l'Atalanta dice no a 40 milioni, Marotta insiste e intanto il giocatore si infortuna" al polpaccio.

In basso si parla invece del Napoli, diviso tra inizio del ritiro e cessione di Victor Osimhen ("Napoli, De Bruyne è già idolo. Osimhen al Galatasaray"), mentre di spalla il focus è sul mercato della Roma ("Colpi Roma. Doppietta Gasp: presi El Aynaoui e Ferguson").