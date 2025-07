Prima pagina Tuttosport: "Ngonge al Toro: affare fatto! Milinkovic vede Napoli"

"Juve, di tutto per Tudor": Tuttosport titola così stamani in prima pagina. Da Sancho a Hojlund, da Pubill a Vazquez e il riscatto di Chico. Comolli sta facendo il possibile per soddisfare le richieste del tecnico, compreso il rafforzamento dello staff: arriva anche il preparatore Ragnacci e si cercano fisioterapisti su LinkedIn! Con lo United si riparla pure del danese. E oltre al difensore dell'Almeria, si candida come terzino l'ex Real.

Spazio anche all'altra metà della città, con il seguente titolo: "Ngonge al Toro: affare fatto!". L'estero belga non è partito per Dimaro: lo aspetta Baroni. Inoltre, Milinkovic vede Napoli: Conte confida di avere Vanja entro domenica. Oggi vertice col Venezia per Oristanio.