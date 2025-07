Prima pagina Corriere dello Sport: "Un Napoli da Urlo. In chiusura Osimhhen al Gala"

"Inter, solo Lookman": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. L'offerta è partita: la punta ha detto sì e Oaktree fa leva su una promessa dei Percassi, che vogliono evitare un altro caso Koopmeiners. Sul tavolo 40 milioni: l'Atalanta riflette. Chivu ha scelto il nigeriano. 52 gol in 3 anni con Gasp. I dirigenti lottano per convincere la Dea. Ademola in pressing sulla proprietà: come detto, c'è un patto dopo il no al PSG nel 2024.

"Un Napoli da Urlo" è un altro titolo di oggi presente nella prima pagina del quotidiano, nello specifico in taglio alto. Che festa a Dimaro per Conte e i Campioni d'Italia: 1500 persone allo stadio. Applausi per De Bruyne, bene Lang. Il primo gol della versione 2025/26 degli azzurri è stato di Raspadori. Ieri sera l'arrivo di Lucca, oggi toccherà a Beukema sostenere le visite mediche. Milinkovic-Savic vicino per la porta, in chiusura anche Osimhen al Gala. Piscina per Buongiorno, reduce da un piccolo intervento all'inguine.