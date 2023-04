FOTO - E' subito caccia al biglietto per Napoli-Salernitana: oltre 16mila in coda su Ticketone!

Alle 15 è partita la vendita dei biglietti per Napoli-Salernitana, match in programma al Maradona il prossimo 29 aprile.

Alle 15 è partita la vendita dei biglietti per Napoli-Salernitana, match in programma al Maradona il prossimo 29 aprile. E nel giro di dieci minuti ci sono già oltre 16 mila persone in fila. La caccia al tagliando è partita, su Ticketone tantissimi tifosi azzurri sono nella coda virtuale.