FOTO - Simeone sugli spalti di Cercola per Napoli Futsal-Pescara

L'attaccante azzurro, che oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo, ieri sera ha assistito dal vivo a Napoli Futsal-Pescara.

Giovanni Simeone sta provando a bruciare le tappe per tornare al più presto in campo dopo l'infortunio muscolare. L'attaccante azzurro, che oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo, ieri sera ha assistito dal vivo a Napoli Futsal-Pescara che si è disputata a Cercola. Il Cholito si è divertito vista la larga vittoria degli azzurri (6-2). Di seguito l'argentino che ha posato per un foto ricordo con il presidente del club napoletano di calcio a 5 Serafino Perugino.