Video Il Milan ribalta anche il Bologna: 3-1 a San Siro, gli highlights

Quarta vittoria consecutiva il Milan di Conceicao, ancora una volta in rimonta, battuto il Bologna a San Siro 3-1. Decisivi gli ingressi di Chukwueze e Gimenez nella ripresa. Rossoneri a -4 dal quarto posto, diventa tutto più complicato in ottica Champions per la squadra di Italiano. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).