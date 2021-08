Frittata di Rrahmani e attacco inesistente con Zedadka-Machach: Napoli sotto al 45'

Si va al riposo col Wisla in vantaggio sull'errore di Rrahmani in uscita, ma Napoli per almeno mezz'ora davvero male. Solo nella seconda parte, col calare di un Wisla tutt'altro che irresistibile, ha trovato delle occasioni ma con gli esterni soprattutto, Zedadka e Machach, che non sono da questi livelli. Qui per il live del match