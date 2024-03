Gol lampo di Pellegrini: Italia avanti 1-0 sull'Ecuador al 45'

L'Italia è in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo del secondo e ultimo test amichevole nel New Jersey.

L'Italia è in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo del secondo e ultimo test amichevole nel New Jersey. Contro l'Ecuador, la Nazionale di Luciano Spalletti ha chiuso una buona prima frazione con un risultato positivo grazie al gol realizzato dopo due minuti e dieci secondi da Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma che con una sassata dal limite dell'area - dopo una punizione di Dimarco respinta dalla barriera - ha confermato il suo ottimo momento di forma non lasciando scampo a Burrai.

Il risultato poteva essere anche più rotondo perché al 16esimo Zaniolo - preferito a Zaccagni alle spalle di Raspadori - a tu per ti dinanzi al portiere ha centrato Burrai da due passi. Le occasioni non sono mancate nemmeno nella mezz'ora successiva e Spalletti dalla panchina più volte ha palesato cenni di soddisfazione per come gli azzurri hanno pressato gli avversari e aggredito il campo in transizione.