GRAFICO - Osimhen meglio di Kane: media-gol spaventosa e ora punta Mbappé e Neymar

Victor Osimhen sta smentendo gli scettici a suon di gol e prestazioni

Victor Osimhen sta smentendo gli scettici a suon di gol e prestazioni. Qualcuno, considerando l’ottimo score di Raspadori e Simeone, riteneva un problema il suo rientro post-infortunio. Dal suo ritorno in campo Osimhen non si è più fermato ed è sempre stato decisivo segnando 6 reti: gol all'Ajax, gol-vittoria al Bologna ed alla Roma e tripletta al Sassuolo. In campionato ha segnato 7 gol in appena 8 gare giocate, in pratica un gol ogni 92’. Il nigeriano ha una media gol spaventosa e migliore di quella di Harry Kane del Tottenham. Meglio di lui nei top 5 campionati in Europa ci sono Haaland (un gol ogni 54 minuti), poi Lewandowski, Mbappé e Neymar. Di seguito la grafica.