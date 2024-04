Grave lutto per Sarri, è morta la madre Clementina: il cordoglio della SSCNapoli

Grave lutto per Maurizio Sarri, ex allenatore di Empoli, Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio: è infatti venuta a mancare l'amata mamma Clementina

Grave lutto per Maurizio Sarri, ex allenatore di Empoli, Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio: è infatti venuta a mancare l'amata mamma Clementina. La notizia è stata confermata dalla Lazio, l'ultima squadra allenata da Sarri, che ha espresso il proprio affetto al tecnico con un post su X: "Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra e tutta la S.S. Lazio esprimono la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa dell’amata mamma Clementina e si stringono al cordoglio dei familiari".

Al dolore di Sarri si unisce inoltre anche il Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Maurizio Sarri e dei suoi familiari per la scomparsa della cara mamma Clementina".