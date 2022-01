Calcio&Finanza - Top10 giocatori più costosi in Serie A a bilancio nel 21/22: Osimhen al 1° posto

Quali sono i giocatori in Serie A che pesano di più sul bilancio dei club in cui militano? La redazione di Calcio e Finanza ha stilato la classifica prendendo come riferimento lo stipendio lordo sommato alla quota ammortamento per la stagione in corso, definita dal costo iniziale per l’acquisizione spalmato sul numero di anni di contratto.

Al primo posto di questa speciale classifica c’è l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Il nigeriano - si legge - pesa sul bilancio del Napoli per 28,8 milioni di euro nel 2021/22. Va tuttavia ricordato che per quanto riguarda l’ammortamento (22,9 milioni in questo caso) il Napoli utilizza un sistema che prevede di caricare la gran parte del costo di acquisizione di un giocatore sui primi due anni di contratto, da qui la quota particolarmente alta.

Nella Top 10 proposta domina la Juventus con ben sette giocatori. Al secondo posto c’è Matthijs de Ligt, con un costo di 27,8 milioni di euro, seguito da Arthur, Dybala, Bonucci e Morata.

Nella classifica dei giocatori che pesano di più sul bilancio delle società di Serie A in cui militano c’è anche Hirving Lozano per il quale vale lo stesso discorso di Osimhen in termini di ammortamento, seguito da Bernardeschi, Chiesa e Barella.