Prima pagina Corriere dello Sport in vista del Monza: "Anguissa si riprende il Napoli"

vedi letture

"Il modello". Titolo breve ma incisivo quello scelto oggi dal Corriere dello Sport come il principale della prima pagina. Il riferimento è all'Inter che, pur dovendo fare i conti con risorse limitate, sta ottenendo risultati invidiabili. Per Inzaghi un'altra semifinale europea, esattamente come Helenio Herrera. Nessun altro nella storia interista è arrivato a tanto. Identità, personalità e coesione: Simone può sognare il Triplete. Inoltre, con il tesoretto della Champions, obiettivi Nico Paz e Solet.

Napoli - Sulla squadra di Conte, invece, si legge: "Anguissa si riprende il Napoli". Domani a Monza il tecnico salentino ritrova anche Di Lorenzo oltre al centrocampista camerunense ex Fulham.