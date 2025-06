Prima pagina Corriere dello Sport: "KDB al Napoli! Primo regalo di ADL a Conte e città"

"Sparì". La prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport è chiaramente dedicata alla finale di Champions disputata ieri sera e che vedeva coinvolte Paris Saint-Germain e Inter, con i francesi che si sono imposti con un netto 5-0. Passivo più pesante di sempre in una finale, per quella che è stata una partita che ha avuto una sola squadra in campo.

Spazio anche a quello che sarà il primo acquisto del Napoli post scudetto: "KDB al Napoli!". Tra oggi e domani infatti sarà il giorno di Kevin De Bruyne. Il club di Aurelio de Laurentiis ha infatti trovato l’accordo con il calciatore belga che già da oggi potrebbe essere in città per il relativo scambio di documenti. Domani ci saranno le visite mediche e poi l’avventura in Italia del centrocampista potrà finalmente partire.