I dati confermano la grande prova offensiva: mai il Napoli aveva prodotto tanto in stagione

Il Napoli contro la Fiorentina ha portato a casa tre punti fondamentali in chiave scudetto, ma la vittoria è avallata da una grandissima prestazione degli azzurri soprattutto sul piano della fase offensiva. "Solo" due i gol segnati dalla squadra di Conte, che ha però creato tantissime occasioni e forse sbagliandone qualcuna di troppo.

In termini numerici, si può definire quella contro la Fiorentina la miglior partita stagionale del Napoli per produzione offensiva. Sono stati registrati 2.8xG, è il dato più alto ottenuto dagli azzurri in questo 2024/25, superati i 2.7 gol attesi dell'1-0 contro il Lecce. Quest'ultimo match era stato anche quello in cui il Napoli aveva calciato di più in porta, con otto tiri, ma anche questa statistica è stata scavalcata domenica avendo concluso 11 volte nello specchio della porta di De Gea.