Il Mattino: "Pari beffa che fa calare il sipario sulla corsa Champions"

Il pareggio in extremis firmato da Luvumbo sembra aver spento definitivamente i sogni di lotta per il quarto posto del Napoli. Sul beffardo risultato di Cagliari si sofferma Il Mattino nella sua edizione online: "È una beffa, certo, questo pareggio che fa crollare ogni sogno di gloria e di rimonta: nessuna possibilità, ormai di poter recuperare dal quarto posto, visto gli imbarazzi con cui ormai gli azzurri camminano in questo campionato".