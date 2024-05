KK - Manna ha pieni poteri da ADL: il ds ha già incontrato e asfaltato i calciatori

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', soffermandosi sulle prime mosse di Giovanni Manna, da due giorni entrato appieno nel nuovo incarico da direttore sportivo del Napoli. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista:

“Giovanni Manna lavora 20 ore su 24, sta capendo come muoversi. Dalle voci che mi arrivano vi dico che in queste 48 ore ha asfaltato i calciatori, chiamandoli a prendersi delle responsabilità. Vi do un’altra buona notizia, Manna e l’allenatore che arriverà, avuti i parametri economici da De Laurentiis, avranno pieni poteri assoluti sull’area sportiva”.