Playoff Serie C, i risultati: il Benevento crolla contro la Juve NG, ko pure il Giugliano

Si sono concluse anche le gare serali per primo turno dei playoff. Sette le squadre che hanno staccato il pass per il prossimo turno: tra le sorprese, il blitz dell’Atalanta U23, che ha espugnato Trento mostrando solidità e cinismo. Rimonta casalinga per l’Arezzo, che ha ribaltato il vantaggio iniziale del Gubbio, complice anche l’espulsione di Signorini al 72’ che ha lasciato gli umbri in dieci uomini nel finale.

La Vis Pesaro ha ottenuto un prezioso pareggio al fotofinish contro il Pontedera, sufficiente per qualificarsi in virtù della miglior posizione in classifica. La Pianese si è imposta in trasferta a Pineto, confermando lo spirito combattivo mostrato in stagione.

Prestazione convincente per il Catania, che ha superato il Giugliano con autorità, mentre la Juventus Next Gen ha firmato un successo di peso a Benevento, aiutata anche dall’espulsione precoce di Berra (18’) che ha condizionato la gara dei giallorossi. Infine, grande prova del Potenza, che ha avuto la meglio sul Picerno nel derby lucano. Mercoledì il secondo turno.

Domenica 4 maggio, ore 17:30

Giana Erminio - Virtus Verona 1-0

68’ Tirelli

Renate - Arzignano 0-0

Domenica 4 maggio, ore 20.00

Trento-Atalanta U23 1-2

19' Vlahovic (A), 31' Panada (A), 39' Petrovic (T)

Arezzo-Gubbio 3-1

11' Corsinelli (G), 29' e 63' Ravasio (A), 80' rig. Pattarello (A)

Vis Pesaro-Pontedera 1-1

44' Corona (P), 90'+4' Cannavò (VP)

Pineto-Pianese 0-1

60' Marchesi

Catania-Giugliano 3-2

9' e rig. 60' Inglese (C), 45'+3 De Rosa (G), 51' Ierardi (C), 79' Nepi (G)

[al 41' il VAR annulla un gol a Nepi (G)]

Benevento-Juventus Next Gen 1-5

14' Pietrelli (J), 30' e 73' Cudrig (J), 45'+2' e 57' Guerra (J), 45'+3' Perlingieri (B)

[espulso al 18' Berra (B)]

Potenza-AZ Picerno 2-0

51' Petrungaro, 72' Riggio

Le squadre qualificate

Girone A: Vicenza, FeralpiSalò, AlbinoLeffe, Renate, Giana Erminio, Virtus Verona, Atalanta U23, Trento, Arzignano Valchiampo

Girone B: Ternana, Torres, Pescara, Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Rimini, Pontedera, Gubbio

Girone C: Audace Cerignola, Monopoli, Crotone, Catania, Benevento, Potenza, Picerno, Juventus Next Gen, Giugliano

Tutte le date

Fase a girone secondo turno – gara unica tra le vincenti del turno precedenti e le quarte classificate: mercoledì 7 maggio 2025

Fase Nazionale: primo turno – gara di andata tra le vincenti del turno precedenti e le terze classificate in campionato (FeralpiSalò, Torres, Monopoli) oltre alla vincitrice della Coppa Italia Serie C (Rimini): domenica 11 maggio 2025

Fase Nazionale: primo turno – gara di ritorno: mercoledì 14 maggio 2025

Fase Nazionale: secondo turno tra le vincenti del turno precedente e le seconde classificate (Vicenza, Ternana e Audace Cerignola) – gara di andata: domenica 18 maggio 2025

Fase Nazionale: secondo turno – gara di ritorno: mercoledì 21 maggio 2025

Final Four: semifinali – gara di andata: domenica 25 maggio 2025

Final Four: semifinali – gara di ritorno: mercoledì 28 maggio 2025

Finale – gara di andata: lunedì 2 giugno 2025

Finale – gara di ritorno: sabato 7 giugno 2025v