Premier, eurogol inutile di Garnacho: lo United crolla prima dell'Europa League

Un 35esimo turno emozionante nella domenica pomeriggio di Premier League. Delle tre partite in contemporanea alle 15 spicca la partita mozzafiato con sette gol tra Brentford e Manchester United, ma la realtà vuole le Bees superiori in tutto rispetto ai Red Devils invece reduci da una prestazione negativa sebbene le tre reti e la buona volontà di evitare la sconfitta: finisce 4-3 per i padroni di casa, Amorim resta incagliato in quindicesima posizione ma ora può pensare all'Europa League. Allo United non basta un erurogol di Garnacho, l'argentino obiettivo di mercato del Napoli a gennaio, aveva siglato il momentaneo 4-2 con un gran tiro a giro.

Il Tottenham e Postecoglou non approfittano dello stop dello United, mancando il sorpasso in classifica per l'1-1 subito in rimonta per la rete di Bowen: così gli Spurs rosicchiano solo un punto e restano indietro di una posizione, con il West Ham appiccicato. Il Brighton di Hurzeler cerca di resistere fino all'ultimo agli assalti del Newcastle, ma alla fine un calcio di rigore provocato da Ayari su punizione concede il rigore poi realizzato da Isak per l'1-1 finale. I Magpies rimangono alle spalle del Manchester City di un punto e ora il Chelsea può tentare l'aggancio. Il Liverpool festeggia la matematica conquista del titolo una settimana fa, ma perde 3-1 contro il Chelsea di Maresca vince per 3-1, sblocca nel primo tempo Enzo Fernandez, poi il raddoppio arriva su autogol di Quansah. Van Dijk nel finale accorcia, ma poi Palmer su rigore chiude i giochi. Chelsea dunque quinto a 63 punti, gli stessi del Newcastle quarto. Ko indolore per i Reds.

Classifica

1. Liverpool 82 punti - Campione d'Inghilterra

2. Arsenal 67

3. Manchester City 64

4. Newcastle 63

5. Chelsea 63

6. Nottingham Forest 60*

7. Aston Villa 60

8. Bournemouth 53

9. Brentford 52

10. Brighton 52

11. Fulham 51

12. Crystal Palace 45*

13. Wolverhampton 41

14. Everton 39

15. Manchester United 39

16. Tottenham 38

17. West Ham 37

18. Ipswich 22 (retrocesso)

19. Leicester 21 (retrocesso)

20. Southampton 12 (retrocesso)

*una gara in meno