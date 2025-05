Raspadori, l’uomo dei gol pesanti: 7 punti in più dalle sue reti in stagione

Giacomo Raspadori è l’uomo dei gol pesanti. L’attaccante del Napoli, match winner su punizione nell’1-0 di ieri contro il Lecce, già nell’anno del terzo scudetto fu decisivo con alcuni gol allo scadere. Alla sesta giornata, in casa contro lo Spezia, sbloccò una partita complicata all’89’; a Torino contro la Juventus segnò quello che per molti è stato il vero gol scudetto di quella stagione indimenticabile della squadra di Spalletti.

7 punti dai gol di Jack. Anche in questa stagione Raspadori ha deciso diversi match in favore del Napoli grazie alle sue reti. Dei 5 gol realizzati finora in campionato, l’attaccante del Napoli ha portato punti agli azzurri in quattro occasioni: al 79’ gol-partita contro il Venezia entrando dalla panchina alla 18ª giornata (2 punti); al 13’ di Lazio-Napoli 2-2, 25ª giornata, gol del momentaneo 1-1 (1 punto); al 60’ di Napoli-Fiorentina 2-1, 28ª giornata, gol del raddoppio azzurro (2 punti); ed infine in Lecce-Napoli 0-1 di ieri, 35ª giornata, gol decisivo al 24’ (2 punti). Solo in Como-Napoli 2-1, 26ª giornata, la rete del momentaneo pareggio non ha portato punti alla squadra di Conte.