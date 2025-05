Mistero Chiesa: non gioca nemmeno col Liverpool già campione, medaglia a rischio

Il Liverpool si è già laureato campione d'Inghilterra, eppure Federico Chiesa non gioca nemmeno oggi contro il Chelsea. Escluso ancora una volta dalla formazione titolare scelta da Arne Slot, allenatore dei Reds, nel big match contro i Blues di Enzo Maresca, l'ex Juventus resta relegato in panchina per fare spazio a "Momo" Salah. E questo nonostante il mister olandese avesse annunciato l’intenzione di ruotare la rosa e dare opportunità ai giocatori meno utilizzati nelle restanti partite di campionato.

È stata una stagione travagliata in Premier League per Chiesa, che ha lasciato la Juventus la scorsa estate per avventurarsi al Liverpool e vivere la magia di Anfield. Peccato che abbia trovato solo 395 minuti con la maglia dei Reds, principalmente a causa di problemi fisici che ne hanno falcidiato l'ambientamento uniti al ritardo della condizione. Con qualche spiffero corso tra i corridoi del centro sportivo del Liverpool, attraverso la Manica e arrivando fino all'Italia, dove per diversi mesi si è ipotizzato un ritorno per difficoltà d'ambientamento. In fin dei conti due gol e due assist sono davvero troppo poco, e per una "scommessa" da 12 milioni di euro.

Chiesa potrebbe non ricevere la medaglia da campione d'Inghilterra al termine della stagione. L'ala italiana quest'anno ha giocato solo 33' minuti in quattro partite di Premier League, ma senza la quinta presenza non potrà essere premiato. Tra Chelsea, Arsenal, Brighton e Crystal Palace il 27enne originario di Genova dovrà sperare di strappare almeno un'altra apparizione in campo.