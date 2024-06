Mediaset - Conte soddisfatto delle strutture di Castel Volturno: la reazione di ADL

Come scrive la redazione di Sportmediaset, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha preteso l'assoluto controllo della partita tecnica

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Come scrive la redazione di Sportmediaset, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha preteso l'assoluto controllo della partita tecnica e tattica e il centro sportivo è un mezzo importante per arrivare a uno scopo condiviso. Per questo l'allenatore ha già fatto arrivare le proprie richieste tanto i responsabili di Castel Volturno quanto i medici, restando soddisfatto delle strutture ma con la convinzione di poter migliorare le cose. Per la gioia, quasi stupita, di De Laurentiis.