Mediaset su Kvara: "Guadagna un'inezia rispetto ai 10mln all'anno di Osimhen"

La redazione di Sportmediaset commenta le parole dell'agente di Kvaratskhelia che parla di futuro "più chiaro a maggio"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Sportmediaset commenta le parole dell'agente di Kvaratskhelia che parla di futuro "più chiaro a maggio".

"D'altronde l'accordo fino al 2027 firmato da Kvara nell'estate del 2022 non è stato mai ritoccato e l'ex Dinamo Batumi percepisce ancora 1,2 milioni a stagione, un'inezia rispetto ai 10 milioni del suo compagno di reparto dopo il rinnovo. De Laurentiis non ha fretta di ridiscutere il contratto, non ci sono clausole e il Napoli può fare il prezzo senza temere brutte sorprese, ma in estate gli azzurri probabilmente diranno addio a Osimhen e salutare anche Kvara sarebbe un duro colpo per i tifosi".