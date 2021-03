Repubblica - Dopo un mese di polemiche Gattuso ha smesso di essere in discussione

Il successo contro il Benevento è stato importante per il Napoli e soprattutto per Rino Gattuso, a cui le voci sulla panchina hanno dato molto fastidio. Ma adesso Ringhio può sorridere e sembra più saldo, come si legge su Repubblica.it: "I gol del redivivo Mertens e di Politano hanno permesso agli azzurri di agganciare la Lazio al sesto posto (con una partita in meno), riavvicinarsi alla zona Champions League e allontanare le ombre dalla panchina di Gattuso, che dopo un mese di polemiche ha smesso di essere in discussione".