Sky - Caso Acerbi-Juan Jesus, al vaglio della Procura FIGC anche una sequenza particolare

C'è un'immagine, che circola nelle ultime ore sul web, che potrebbe aiutare a ricostruire l'accaduto tra Francesco Acerbi e Juan Jesus.

C'è un'immagine, che circola nelle ultime ore sul web, che potrebbe aiutare a ricostruire l'accaduto tra Francesco Acerbi e Juan Jesus e sarà oggetto di analisi da parte della Procura Federale. Ne parla Sky Sport: poco prima che il difensore del Napoli si sfoghi con l'arbitro La Penna, sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è un corpo a corpo tra i due avversari: Acerbi va a terra dopo una sbracciata di Juan Jesus e, quando si rialza, sembra dire qualcosa a Juan Jesus che lo rincorre e gli dà una leggera spallata facendolo ricadere.

Successivamente l'Inter attacca e da centrocampo Acerbi sembra fare il gesto del "no" con la mano alta da lontano verso la difesa del Napoli. Le immagini sono sempre in campo largo quindi è impossibile decifrare il labiale, fatto sta che dopo pochi secondi il gioco si interrompe e Juan Jesus si reca dall'arbitro La Penna per denunciare il comportamento dell'avversario, con tutti i dettagli e gli strascichi ben noti.