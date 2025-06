Dove va Gyokeres? Lo Sporting ha rifiutato offerta dell’Arsenal: le cifre

La dirigenza dello Sporting ha già ricevuto la prima offerta formale per il trasferimento di Viktor Gyokeres. Nelle ultime ore non solo è andato in scena un incontro tra Hasan Cetinkaya, agente dell’attaccante svedese, e i proprietari dell’Arsenal, ma è nata anche la proposta ufficiale spedita dal club londinese ai leoni per rilevare il cartellino del bomber di 27 anni (54 gol in 52 presenze stagionali).

Lo rivela A BOLA, noto quotidiano portoghese: l’Arsenal è entrato ufficialmente nella corsa a Gyokeres con molta cautela. Ossia proponendo cifre più basse da quelle richieste dallo Sporting, e persino inferiori alla soglia resa pubblica dal presidente Frederico Varandas. Di certo sta al di sotto dei 60 milioni di euro più 10 milioni in bonus che il numero uno del club verde e brancos ha segnalato come base minima per instaurare l'affare.

Si tratta di 55 milioni di euro, più ulteriori 10 milioni raggiungibili in bonus variabili. Visionata la proposta, lo Sporting l'ha valutata internamente salvo poi rispedirla al mittente. Ma l'Arsenal non mollerà l'osso, assicura il giornale portoghese: ci saranno nuovi sviluppi nei prossimi giorni perché i Gunners hanno bisogno di chiudere l'affare Gyokeres quanto prima. È previsto un incremento della cifra da mettere sul tavolo, ma qualora i Leoes si girassero dall'altra parte, allora gli inglesi punterebbero forte su Sesko del Lipsia.