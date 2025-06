Napoli-Nunez, nuovi contatti! Vuole restare in Europa: è una pista concreta per l’attacco

vedi letture

Il Napoli ha avuto dei contatti concreti con Darwin Nunez per capire la volontà del giocatore. Stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale - c’è apertura dell’attaccante del Liverpool alla possibilità di restare in Europa.

Ha da tempo delle proposte dall’Arabia, a gennaio è stato ad un passo dall’Al Nassr, ma negli ultimi giorni non ha chiuso le porte a continuare a giocare nei campionati europei. Il Napoli ha preso informazioni per l’uruguaiano e il suo nome è da tenere in considerazione per l’attacco. Ci saranno nuovi contatti, c’è poi da capire la valutazione del Liverpool. Lorenzo Lucca resta nella lista del Napoli per rinforzare il reparto offensivo.