Sky - Dubbio modulo per Gattuso: nel triangolare ci sarà spazio per tutti

Il Napoli continua la sua preparazione a Castel di Sangro. Nella giornata di domani ci sarà la prima uscita stagionale in un triangolare con due squadre locali: il Castel di Sangro e L'Aquila. In questo primo test ci sarà ovviamente spazio per tutti e si potrà sicuramente ricavare anche qualche indizio tattico. C'è attesa per capire se si vedrà un Napoli con il classico 4-3-3 o con il 4-2-3-1 abbozzato in qualche allenamento finora; il dubbio modulo persiste. La cosa certa è che in attacco ci sarà Victor Osimhen, al primo match (non ufficiale) in azzurro. A riportarlo è Sky Sport.