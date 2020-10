Sky - Prove di 4-2-3-1 a Castel Volturno: la grande novità può essere Bakayoko

Tiemoué Bakayoko titolare contro l'Atalanta? Ci può stare. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui Rino Gattuso sta testando il suo nuovo giocatore nel corso del ritiro forzato a Castel Volturno. E, tra le prove generali, c'è sicuramente il 4-2-3-1, modulo che si potrebbe vedere fin dall'inizio anche in un big match come quello contro l'Atalanta. La grande novità - ribadisce l'emittente satellitare - potrebbe essere proprio il centrocampista ex Milan nel nuovo assetto tattico.