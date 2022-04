Tmw - ADL sogna Gasperini per la capacità di far crescere i calciatori

La figura del Gasp è però centrale all'Atalanta, avendo già parlato con Luca Percassi e Lee Congerton.

Aurelio De Laurentiis sogna l'arrivo a Napoli di Gian Piero Gasperini. Dopo la sconfitta di Empoli, con la quale Spalletti ha detto praticamente addio allo Scudetto, il presidente azzurro vorrebbe cambiare nuovamente il progetto, affidandosi a chi, più di tutti, ha fatto crescere calciatori negli ultimi anni. La figura del Gasp è però centrale all'Atalanta, avendo già parlato con Luca Percassi e Lee Congerton.

Intanto domani c'è la sfida contro l'allievo Juric, che ha spiegato come abbia imparato tutto dal tecnico atalantino. Peraltro lo stesso allenatore croato è molto apprezzato a Bergamo come possibile prosecuzione del progetto Gasperini, in caso di addio.