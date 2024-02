Il 42% degli utenti di TN premia Osimhen: scelto come MVP contro il Sassuolo

Il Napoli ha sbancato il Mapei Stadium battendo in rimonta il Sassuolo.

Il Napoli ha sbancato il Mapei Stadium battendo in rimonta il Sassuolo. Sotto di un gol dopo la rete in apertura di Uros Racic, la squadra campione d'Italia ha vinto 6-1: tripletta di Victor Osimhen, doppietta di Kvicha Kvaratskhelia e gol di Amir Rrahmani, autore prima della mezz'ora della rete del momentaneo 1-1.

Tra i grandi protagonisti del match c'è stato Victor Osimhen, autore di ben tre reti. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno eletto il nigeriano come MVP della sfida. E' stato scelto dal 42% come migliore in campo. Al secondo posto Kvaratskhelia con il 24%.