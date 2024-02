Il Cagliari prepara la sfida al Napoli: in tre hanno svolto allenamento personalizzato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari continua ad allenarsi in vista della partita contro il Napoli di domenica. Ranieri spera di raccogliere dei punti per tirare fuori i rossoblù dalla zona retrocessione. I sardi sono infatti penultimi con 19 punti, a -1 dal Sassuolo e dal Verona che occupano rispettivamente 17^ e 18^ posizione. Di seguito il report della seduta odierna fornito dal club:

"Prosegue al CRAI Sport Center la preparazione alla gara di domenica: all’Unipol Domus arriva il Napoli (i biglietti), match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Per i rossoblù la seduta odierna è iniziata con delle esercitazioni tecniche in campo, a seguire lavoro sul possesso palla. Per chiudere serie di conclusioni a rete. Personalizzato per Ibrahim Sulemana, Gaetano Oristanio ed Eldor Shomurodov, che continua la sua tabella di lavoro tra palestra e campo. Domani, venerdì 23, nuovo allenamento in programma al mattino".