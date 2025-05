Il capolavoro di De Laurentiis: alza ancora l'asticella e convince Conte

Avanti tutta, più forti di prima. Sono le parole usate da Aurelio De Laurentiis, poco dopo le 22 come di consueto sul suo profilo X, per annunciare la permanenza di Antonio Conte e sciogliere definitivamente ogni dubbio dopo giorni comunque di ottimismo crescente. La fase di riflessione, iniziata dopo il primo summit a casa De Laurentiis al Quirinale, aveva certificato la scelta tutt'altro che già presa da parte di Antonio Conte. Oltre che per la spinta dell'incredibile festa Scudetto e della volontà del suo staff e dei suoi affetti più cari, nei dubbi del tecnico s'è insinuata soprattutto l'ambizione del presidente del Napoli, pronto allo step ulteriore. Il resto infatti l'ha fatto Aurelio De Laurentiis, accompagnato dall'ad Chiavelli per i discorsi sul quadro economico, ovvero investimenti per cartellini (circa 200mln) e margine sul monte stipendi (un aumento di almeno 25mln lordi), ed il ds Manna per il punto sulle trattative già impostate negli ultimi mesi e quelle che potrebbero aprirsi. Uno sforzo notevole, inevitabile per puntare a trattenere Antonio Conte dopo la vittoria dello Scudetto e le pressioni che ne derivano, di gran lunga superiore a quello per ingaggiarlo la scorsa estate.

Stavolta c'è la continuità

Dopo il summit - svolto a sorpresa prima in un albergo cittadino e poi a casa Conte - cena in centro città alla presenza delle rispettive signore. Quasi un cerchio che si chiude, considerando che nello stesso locale Luciano Spalletti chiuse definitivamente al Napoli costringendo De Laurentiis a stracciare l'anno ulteriore di contratto, aprendo una crisi di programmazione non avendo un sostituto pronto. Stavolta c'era: quel Massimiliano Allegri già nel pomeriggio avvistato a casa Milan per chiudere, bloccato da De Laurentiis ma naturalmente avvisato della permanenza di Conte che stavolta non ha lasciato la sua nuova creatura al collega come accadde a sorpresa alla Juventus.

"Uno Scudetto da difendere"

C'è spazio anche alle dichiarazioni dei protagonisti dopo la cena in centro. "La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie. C’è voglia di continuare a costruire basi solide per il Napoli, nella stessa direzione per rendere orgogliosi i napoletani”, le parole di Antonio Conte che la cosa più esaltante per la piazza la tira fuori mentre parla il presidente: "E c'è uno Scudetto da difendere", mentre De Laurentiis racconta dell'importanza di far bene sui vari fronti e ammette: "Conte è una garanzia e verrà assecondato per aumentare il livello del Napoli". Il primo colpo è ormai da annunciare col ds Manna che conferma: "De Bruyne? Siamo molto vicini". Il colpo dell'estate in Serie A, ma solo il primo di quelli garantiti ad Antonio Conte.