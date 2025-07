Prima pagina Lang scalda i tifosi del Napoli, Il Mattino titola: "Vi farò impazzire"

vedi letture

Grande entusiasmo a Dimaro per la prima apparizione pubblica di Noa Lang da nuovo calciatore del Napoli. L’esterno olandese, ex PSV, ha infiammato i tifosi con parole decise e cariche di entusiasmo: “Vi farò impazzire, da solo varrò il prezzo del biglietto”, ha dichiarato in apertura, ricevendo l’abbraccio dei presenti.

Lang ha poi rivelato un retroscena sul suo arrivo in azzurro: “Già lo scorso inverno c’era stata la possibilità di venire qui, lo volevo fortemente ma il PSV non mi ha lasciato partire. Poi il Napoli è tornato alla carica. Per me è un sogno e un onore essere qui. Ho spinto molto per questa destinazione: parlavo in continuazione col mio agente, gli chiedevo se fosse fatta e lui mi diceva di aspettare. Alla fine, sono felicissimo che si sia concretizzato”.