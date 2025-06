Prima pagina Il Corriere dello Sport: "Napoli, via all'asta per Osimhen"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio a Federico Chiesa, che ha rilasciato un'intervista al quotidiano proprio nel giorno di Norvegia-Italia. L'attaccante non è stato convocato dal CT Luciano Spalletti, che oggi insieme agli azzurri inizierà il proprio percorso di qualificazione verso la Coppa del Mondo 2026. Chiesa ovviamente spera di poter vedere l'Italia al prossimo Mondiale, visto che una terza esclusione consecutiva sarebbe impensabile.

In prima pagina c'è spazio anche per l'Inter, che è pronta a chiudere per Cristian Chivu. Spazio dedicato anche al Napoli, che deve piazzare la cessione di Victor Osimhen. La richiesta degli azzurri è di 75 milioni di euro, con l'Al-Hilal pronto ad offrire 65 per arrivare all'ex Lille. Molto difficile un ritorno al Galatasaray, che segue comunque la situazione visto che Osimhen ha vissuto l'ultima stagione proprio con il club turco.